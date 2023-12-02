На юго-западе Москвы в ДТП погибли два человека

ЧП произошло в районе Киевского шоссе

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в результате ДТП на юго-западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В районе Киевского шоссе произошло ДТП с возгоранием трех автомашин. По предварительным данным, два человека погибли", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает ГИБДД, оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.

"На 34-м км Киевского шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в сторону области перекрыто. На месте работают оперативные службы города", - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.