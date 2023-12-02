В Приморье при пожаре в частном доме погибли два человека

Причину и ущерб устанавливают специалисты

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Из-за пожара в частном доме в поселке Тавричанка Приморского края погибли две женщины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"2 декабря в 05:08 (22:08 мск 1 декабря) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в поселке Тавричанка. Уже через 7 минут на месте работали огнеборцы. В ходе тушения пожара огнеборцами в доме были обнаружены тела погибших женщин 1946 и 2003 годов рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен пламенем, огонь повредил около 54 кв. м. Причина и ущерб устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС России и следователи регионального Следственного комитета.

Всего в тушении было задействовано три единицы пожарной техники и восемь человек из числа краевой противопожарной службы.