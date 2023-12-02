Вулкан Ключевской дважды за день выбросил пепел на высоту 5 тыс. м

На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют

ТАСС, 2 декабря. /ТАСС/. Вулкан Ключевской на Камчатке дважды выбросил пепел на высоту 5 тыс. м. Первый парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла был зафиксирован утром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, днем 2 декабря был зафиксирован второй парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла из вулкана Ключевского на высоту до 5 000 м при высоте самого исполина - 4 754 м", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути его распространения населенные пункты отсутствуют. При изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в поселке Усть-Камчатск.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.