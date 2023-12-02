В Уфе при пожаре в многоэтажном доме пострадали три человека

Самостоятельно эвакуировались 29 человек, в том числе 6 детей

ТАСС, 2 декабря. Пожар произошел в квартире на шестом этаже дома на улице Баязита Бикбая в Уфе. В результате ЧП пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Из горящей квартиры огнеборцы вытащили мужчину 1980 года рождения без признаков жизни, передали медикам, которые откачали его и привели в сознание. Также спасен еще один мужчина, он сильно надышался едким дымом. Сейчас мужчины в больнице", - отмечается в сообщении. Кроме того, пострадал мужчина 1988 года рождения, проживающий этажом выше.

Сотрудники МЧС спасли 21 человека, самостоятельно эвакуировались из дома 29 человек, в том числе 6 детей.

Пожар на кухне квартиры был потушен на площади 15 кв. м. "По одной из версий, причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования", - говорится в сообщении.