В Москве мужчина пострадал на железнодорожной станции Фили

По предварительно информации, он грубо нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре, сообщили в пресс-службе МЖД

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мужчина был травмирован составом на железнодорожной станции Фили, после происшествия поезда уже курсируют по графику. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 05:05 на станции Фили поездом №6105 Москва - Кубинка 1 был травмирован человек, по предварительной информации, грубо нарушивший правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Для оказания ему помощи на место были вызваны медики и сотрудники МЧС. В настоящее время поезда Белорусского направления и МЦД-1 курсируют по графику", - сказали в пресс-службе.

В МЖД призвали пассажиров неукоснительно соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожной инфраструктуре.