В Краснодарском крае в результате ДТП погиб человек

Еще четверо пострадали

ТАСС, 2 декабря. Один человек погиб при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Кавказском районе Краснодарского края, еще четыре человека пострадали, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"Предварительно установлено, что 57-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь со стороны Кропоткина в сторону Армавира, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с Kia Ceed. В результате ДТП погиб водитель Kia Ceed (мужчина 59 лет), пострадали водитель и три пассажира Volkswagen Passat (все совершеннолетние)", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности ДТП.