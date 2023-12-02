Суд в Самаре арестовал певца Шарлота до 24 января

Его обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих

ТАСС, 2 декабря. Кировский районный суд Самары избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении певца Эдуарда Шарлота, которого обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

"Избрать обвиняемому Шарлоту Эдуарду Валерьевичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток, то есть по 24 января 2024 года включительно", - сказала в ходе заседания судья Мария Елфимова.

Уголовное дело против Шарлота было возбуждено 24 ноября. Ему вменяют преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Все эпизоды связаны с размещением в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) оскорбительных видеороликов.

Как сообщил представитель гособвинения в ходе заседания, Шарлот не отрицает свою причастность к совершению данных преступлений.

Позже адвокат певца Алексей Лапузин сообщил, что сторона защиты обжалует меру пресечения в виде заключения под стражу. "В течение трех дней мы подадим апелляцию на постановление суда. Будем рассчитывать на то, что суд апелляционной инстанции будет более внимателен и к обстоятельствам дела, и к соблюдению норм процессуального права", - отметил адвокат.

Он добавил, что признание Шарлотом вины и его раскаяние могут быть приняты во внимание при рассмотрении апелляции.

22 ноября Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил Эдуарду Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, свою вину он признал. Ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что сотрудники полиции задержали в аэропорту Санкт-Петербурга 25-летнего пассажира, которого обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ и мелком хулиганстве.