На Камчатке автомобиль наехал на группу военных

Пострадали три военнослужащих

ТАСС, 2 декабря. Трое военнослужащих получили травмы в результате ДТП на территории одного из гарнизонов полуострова Камчатка. Угрозы жизни пострадавших нет, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

"1 декабря 2023 г. в 22:40 мск на территории одного из воинских гарнизонов полуострова Камчатка в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы трое военнослужащих. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, им оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, двигающийся по дороге общего пользования, не справился с управлением и совершил наезд на группу военнослужащих", - сообщили там.

В ТОФ уточнили, что командование гарнизона совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства произошедшего.