Против директора "Ингушнефти" возбудили дело за незаконную добычу нефти

По версии следствия, мужчина реализовал нефть на общую сумму почти 50 млн рублей

ТАСС, 2 декабря. Уголовное дело возбуждено на исполнительного директора нефтяной компании в Ингушетии за незаконную добычу и реализацию нефти на общую сумму почти 50 млн рублей. По местам его жительства и работы прошли обыски, изъяты документы и электронные носители, сообщило МВД по Ингушетии.

"30 ноября 2023 года следственной частью следственного управления МВД по Республике Ингушетия по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Ингушетия в рамках декриминализации топливно-энергетического комплекса Республики Ингушетия возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ в отношении исполнительного директора нефтяной компании по факту незаконной добычи и реализации нефти из трех скважин в период с 1 января по 12 сентября 2023 года", - сообщается на официальном телеграм-канале МВД по Ингушетии.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах республики, уголовное дело возбуждено в отношении директора "Ингушнефти".

Всего, по версии следствия, мужчина незаконно добыл и реализовал нефть на общую сумму почти 50 млн рублей.

Отмечается, что 30 ноября 2023 года в ходе обысков по месту жительства мужчины и в служебных помещениях возглавляемой им организации "изъяты документы и электронные носители, свидетельствующие о противоправной деятельности бизнесмена".