В Адыгее в ДТП погибли три человека

Авария произошла в результате столкновения автомобилей ГАЗ-3110 и Kia Rio

МАЙКОП, 2 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей на автотрассе в Адыгее привело к гибели трех человек, сообщила пресс-служба МВД по республике.

"По предварительной информации, на 18-м км автодороги Майкоп - Гиагинская - Псебай - Зеленчукская - Карачаевск, недалеко от хутора Калинина, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-3110 с иномаркой Kia Rio. В результате аварии погибли три человека", - говорится в сообщении.

Водитель ГАЗ-3110 получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте происшествия. Пассажир иномарки умер по дороге в больницу в карете скорой помощи. Водителя Kia Rio бригада скорой помощи успела доставить в реанимационное отделение Адыгейской республиканской клинической больницы, но несмотря на усилия врачей, он также умер.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции Гиагинского района устанавливают все обстоятельства происшествия.