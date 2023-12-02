В Старомихайловке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, зафиксированы прилеты в микрорайоне Текстильщик, где в результате обстрела пострадал мужчина

ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Женщина пострадала в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в поселке Старомихайловка Донецкой Народной Республики. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка получила ранение женщина, ее анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин.

Ранее в своем Telegram-канале Кулемзин сообщал, что беспилотный летательный аппарат сбросил боеприпас в Старомихайловке. Также, по его словам, зафиксированы прилеты в микрорайоне Текстильщик города Донецка, где в результате обстрела пострадал мужчина.