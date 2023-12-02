Суд в Москве арестовал жителя Рязанской области по делу о взрыве на железной дороге

Руслану Сидики избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 января

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы отправил под стражу 35-летнего жителя Рязанской области Руслана Сидики, который обвиняется в совершении теракта на железной дороге, в результате которого грузовой поезд сошел с рельсов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Сидики Р. К., обвиняемого по ч. 2 ст. 205 (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение тяжкого имущественного ущерба), меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть по 30 января 2024 года включительно", - сказали в суде.

Сидики имеет гражданство России и Италии, он в последнее время проживал в Рязанской области и работал сантехником-электриком в одном из ТЦ Рязани.

По данным СК, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м км пути между станциями Рыбное и Блокпост 204-й км в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги, были повреждены 15 вагонов.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). По подозрению в этих преступлениях был задержан Сидики. В ходе допроса он дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань.

В ходе проведения обысков у задержанного обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.