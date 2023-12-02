В Норильске арестовали мужчину, ранившего трех человек

На допросе он рассказал, что услышал голоса, велевшие ему убить этих людей

КРАСНОЯРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Суд в Норильске отправил под стражу местного жителя, которого обвиняют в нападении на трех человек. На допросе мужчина рассказал, что он услышал голоса, велевшие ему убить этих людей, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Сегодня судом по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина допрошен об обстоятельствах совершенного преступления. С его слов, в дневное время 29 ноября 2023 года он услышал голоса, указавшие ему на необходимость совершения преступлений", - говорится в сообщении.

В ночь на 30 ноября в Талнахе (район Норильска) были совершены нападения на 45-летнего мужчину и женщину 1958 года рождения, которым были нанесены колото-резаные раны. Они были госпитализирован. Позднее выяснилось, что обвиняемый в этих нападениях вооружился двумя карабинами и ударил по голове 63-летнего мужчину.

Уточняется, что состояние всех пострадавших оценивается как тяжелое, им оказывается медицинская помощь в больнице.