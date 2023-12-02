Самолет авиакомпании "Ямал" сел в Тюмени по технической причине

На борту находился 71 пассажир

ТЮМЕНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Ямал", летевший из Ноябрьска в Уфу, сел в тюменском аэропорту Рощино по технической причине. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Рощино Тюмени по технической причине совершил посадку на запасной аэродром самолет рейса номер 350, следовавший по маршруту Ноябрьск - Уфа, воздушное судно Sukhoi Superjet авиакомпании "Ямал". На борту находился 71 пассажир", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, пассажиры отправлены в Уфу на резервном воздушном судне авиакомпании.