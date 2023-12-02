Адвокаты депутата Рады Дубинского заявили, что он был избит в киевском СИЗО

Депутат потребовал реакции на инцидент от министра юстиции Дениса Малюськи, генерального прокурора Андрея Костина и главы национальной полиции Игоря Клименко

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Адвокаты депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося под арестом по обвинению в государственной измене, заявили, что он подвергся избиению в киевском СИЗО.

"Неизвестные лица избили народного депутата, о чем он заявил своим адвокатам, а также администрации СИЗО. Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра. Сейчас Александр Дубинский с адвокатами ожидает приезд работников полиции для составления акта о телесных повреждениях. Существует реальная опасность здоровью и угроза жизни народного депутата", - говорится в Telegram-канале, права на публикацию в котором депутат передал своим адвокатам.

Отмечается, что адвокаты Дубинского намерены добиваться перевода их подзащитного в СИЗО Службы безопасности Украины (СБУ), поскольку кто-то заинтересован в его физическом устранении. Кроме того, депутат потребовал реакции на инцидент от министра юстиции Дениса Малюськи, генерального прокурора Андрея Костина и главы национальной полиции Игоря Клименко.

23 ноября Печерский суд Киева наложил арест на имущество Дубинского в рамках уголовного дела о возможной легализации доходов, полученных преступным путем, и об уклонении от уплаты налогов. Как сообщало украинское издание "Зеркало недели", арестованы более чем 20 объектов недвижимости и 17 автомобилей, в том числе Mercedes, Porsche и Maserati. Большая часть арестованного имущества оформлена на мать и жену депутата.

13 ноября СБУ провела обыски по месту жительства депутата, предъявив ему обвинение в госизмене. Поводом для этого стало участие Дубинского в обнародовании аудиозаписей, на которых, как утверждается, зафиксированы разговоры, произошедшие в 2015-2016 годах между Джо Байденом, занимавшим тогда пост вице-президента США, и Петром Порошенко - на тот момент президентом Украины. На записях, предположительно, Байден требует от Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, открывшего уголовное дело в отношении фирмы "Бурисма", где работал сын Байдена Хантер. 14 ноября Дубинский был отправлен под арест по этому делу. Против него также выдвинуты обвинения в служебном подлоге и об организации незаконного выезда военнообязанных за границу.

В прошлом Дубинский был популярным тележурналистом, работал на канале "1+1", находящемся в сфере влияния бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который сейчас отправлен в СИЗО по обвинению в финансовых махинациях. По оценке украинских СМИ, в Раде Дубинский отстаивал интересы Коломойского.