Дипломаты РФ получили информацию о гибели россиянина в секторе Газа

Этот факт проверяется, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при ПНА Алия Зарипова

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина в секторе Газа, этот факт проверяется. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

"От находящихся в секторе Газа соотечественников получили информацию о гибели там российского гражданина Маджеда Хассуны в пятницу в результате удара израильской армии по дому, где проживал его отец и другие родственники. Вместе с тем мы пока не можем однозначно верифицировать этот факт ввиду возобновившихся интенсивных боевых действий в секторе", - отметила она.

Зарипова добавила, что сейчас других данных у российского представительства нет.

Смерть Хассуны в случае подтверждения станет первой зафиксированной гибелью гражданина РФ в секторе Газа с момента обострения конфликта между Израилем и ХАМАС.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.