Мосгорсуд отменил приговор экс-главе АО "Афина Паллада" за мошенничество на 400 млн рублей

Дело направили на новое рассмотрение

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил приговор по делу бывшего гендиректора крупной строительной компании АО "СК "Афина Паллада - Москва" Виктора Моргачева, осужденного на три года условно, и отправил его на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты на приговор Моргачеву и постановил решение первой инстанции отменить, направить дело обратно в Басманный суд на новое рассмотрение в ином составе", - сказали в суде. Там добавили, что новое рассмотрение в Басманном суде уже началось, процесс находится на стадии судебного следствия.

Судебное разбирательство

Ранее Моргачева признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также суд тогда удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - АО "РЖД-строй" - в размере 401,6 млн рублей в счет возмещения материального ущерба. По версии гособвинения, компания "Афина Паллада" получила от генподрядчика более 400 млн рублей за работы по строительству железной дороги на Ярославском направлении, которые фактически не были выполнены.

Между тем сама головная организация - АО "СК "Афина Паллада" в мае 2018 года была признана банкротом, в организацию назначен конкурсный управляющий. При этом организация является собственником 100% акций АО "Красноярский электровагоноремонтный завод" (АО "КРЭВРЗ"). Это стратегическое предприятие железнодорожной отрасли, которое обеспечивает работоспособность подвижного состава Красноярской дороги, занимается ремонтом вагонов для Министерства обороны России.

В конце сентября 2023 года под руководством конкурсного управляющего АО "СК "Афина Паллада" Максима Лапкина и представителей АО "КРЭВРЗ" состоялось собрание кредиторов АО "СК "Афина Паллада", на котором было решено разбить 67,62% акций АО "КРЭВРЗ" на восемь лотов по 8-11% акций. Стоимость этих ценных бумаг была оценена в 820 923 000 рублей, то есть 780,07 рубля за одну акцию, а все 100% акций (1 556 189 штук) оценены в 1,2 млрд рублей.

Несколько акционеров АО "СК "Афина Паллада" с этим решением не согласились. "Рыночная стоимость объектов недвижимости, принадлежащих АО "КРЭВРЗ", составляет 13,6 млрд рублей, при этом кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2022 года - 665 млн рублей, то есть ориентировочно чистая стоимость активов АО "КРЭВРЗ" составляет не менее 13 млрд рублей. Стоит отметить, что за 2022 год АО "КРЭВРЗ" получило выручку более 1 млрд рублей. Таким образом, с нашей точки зрения, конкурсный управляющий Лапкин и руководство АО "КРЭВРЗ" намерены продать акции АО "КРЭВРЗ" по цене на 12 млрд рублей ниже рыночной стоимости", - заявил в беседе с ТАСС адвокат Иван Миронов, представляющий интересы акционеров АО "КРЭВРЗ".

Они подали жалобу на решение кредиторов об оценке акций и о разбивке их на восемь лотов. Ее рассмотрят в Арбитражном суде Новосибирской области 4 декабря. Кроме этого, Миронов сообщил, что по этому факту поданы заявления в ФАС, СК, МВД, прокуратуру и УФСБ Красноярского края (имеются в распоряжении ТАСС) с просьбой дать правовую оценку действиям Лапкина и при необходимости возбудить дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ (покушение на растрату в особо крупном размере) о причинении материального ущерба 164 кредиторам, а также акционерам АО "СК "Афина Паллада" в размере 12,5 млрд рублей. Комментарием самого Лапкина ТАСС пока не располагает.