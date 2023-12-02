В Калуге арестовали подозреваемых по делу о похищении ребенка

Фигурантами дела проходят четыре человека

КАЛУГА, 2 декабря. /ТАСС/. Калужский районный суд принял решение взять под стражу четверых подозреваемых по делу о похищении школьницы из Козельска, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области.

"Суд избрал всем четверым подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, который может быть продлен", - говорится в сообщении.

Жители Калужской области подозреваются по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 126 (похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 163 (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере) УК РФ. Следователи задержали жительницу деревни Касьяново Ульяновского района Калужской области, ее бывшего супруга и их общего сына, а также нынешнего мужа женщины 1 декабря.

По версии следствия, 29 ноября девочка вышла из школьного автобуса в Козельске и направилась в сторону своего дома. В тот момент подозреваемые поместили ее в автомобиль и отвезли в свое домовладение в деревне Касьяново. На следующий день ввиду широкой огласки безвестного исчезновения ребенка они отвезли ее в деревню Таратухино Белевского района Тульской области, где высадили из машины и оставили на улице. Девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи.