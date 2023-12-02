В ЛНР четыре человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ

Пострадавших доставили в больницы

ЛУГАНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину Лисичанска в Луганской Народной Республике. Как сообщает Telegram-канал администрации Лисичанска, ранения получили четыре мирных жителя.

"Сегодня между 11 и 12 часами окраины города Лисичанска подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. В результате прилета снарядов в район работающего магазина пострадало четверо гражданских", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие были доставлены в больницы. "Им оказана необходимая помощь, их жизни ничего не угрожает", - отметили в администрации.