Суд избрал запрет определенных действий экс-министру транспорта Чувашии

Владимира Осипова обвиняют в превышении должностных полномочий и организации неправомерного оборота средств платежей

ТАСС, 2 декабря. Московский районный суд Чебоксар избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий экс-министру транспорта Чувашии Владимиру Осипову, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и организации неправомерного оборота средств платежей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - отметили в правоохранительных органах.

Осипову предъявили обвинение по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и личной заинтересованности) и ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ (организация неправомерного оборота средств платежей).

По версии следствия, в декабре 2022 года Осипов организовал незаконное заключение муниципального контракта на разработку проектной документации по капремонту и содержанию одной из дорог Чебоксар с фирмой, руководителем которой являлся его знакомый. В действительности фирма не соответствовала условиям закупки. Региональному бюджету был причинен ущерб на сумму более 7 млн рублей. Кроме того, в июне 2022 года Осипов предоставил в казначейство Чувашии фиктивное платежное поручение для перевода средств министерства на цели, не связанные с контрактом, на который они были выделены. Перевод был заблокирован Минфином республики. Экс-министр признал свою вину.