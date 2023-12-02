У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 6,4

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 55 км к северо-востоку от города Бислиг с населением около 67,5 тыс. человек

БАНГКОК, 2 декабря. /ТАСС/. Еще одно землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 55 км к северо-востоку от города Бислиг с населением около 67,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 64 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5.