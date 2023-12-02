В Саратове столкнулись автобус и большегруз

Пострадали 10 человек

ТАСС, 2 декабря. Пассажирский автобус и большегруз столкнулись в Саратове. В результате ДТП пострадали 10 человек, 5 из них госпитализировали, сообщили ТАСС в областной службе спасения.

"Пострадали 10 человек, из них 5 доставили в больницу, остальные от госпитализации отказались", - отметил собеседник агентства.

На месте ДТП работают оперативные службы, медики осматривают пострадавших. "Осмотрены 10 человек. По предварительным данным, тяжелых пострадавших нет", - сообщается в Telegram-канале правительства Саратовской области.

По поручению главы региона Романа Бусаргина оказание медпомощи пассажирам взяли под особый контроль.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, маршрутный автобус Isuzu столкнулся с припаркованным грузовиком Scania, водителя фуры на момент ДТП в кабине не было.