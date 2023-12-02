В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения на Филиппинах

Эта угроза и рекомендации об эвакуации из прибрежных районов касаются, в частности, островов Мияко в префектуре Окинава, юго-восточного побережья острова Кюсю, тихоокеанского побережья острова Сикоку и острова Хонсю

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Угроза цунами объявлена в обширных районах Японии после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах. Об этом сообщило японское метеорологическое управление.

Угроза цунами и рекомендации об эвакуации из прибрежных районов касаются, в частности, островов Мияко в префектуре Окинава, а также юго-восточного побережья острова Кюсю, тихоокеанского побережья острова Сикоку и главного японского острова Хонсю (вплоть до префектуры Тиба к востоку от Токио).

Как ожидается, высота волны может составить 1 м. Она может ударить по тихоокеанскому побережью Хонсю в воскресенье в районе 03:00 по местному времени (21:00 мск субботы).

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщал о толчках магнитудой 6,9, в связи с чем была объявлена угроза цунами.