В центре Москвы напали на модель Арину Перчик

По данным полиции, неизвестный угрожал ей ножом, после чего скрылся

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Неизвестный в центре Москвы напал на модель Арину Перчик. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Неизвестный в парке "Красная Пресня" напал на модель Арину Перчик, которая гуляла с ребенком. Он начал угрожать девушке ножом, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, девушка написала заявление в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтверди факт инцидента, но не уточнили личность пострадавшей.