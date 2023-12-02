В центре Москвы напали на модель Арину Перчик

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Неизвестный в центре Москвы напал на модель Арину Перчик. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Неизвестный в парке "Красная Пресня" напал на модель Арину Перчик, которая гуляла с ребенком. Он начал угрожать девушке ножом, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.
По его словам, девушка написала заявление в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтверди факт инцидента, но не уточнили личность пострадавшей.