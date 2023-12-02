ВС РФ отразили удар по территории Кубани

Разрушений в Краснодаре не зафиксировали

ТАСС, 2 декабря. Вооруженные силы России отразили воздушный удар по территории Краснодарского края. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.

По словам Наумова, поступило несколько сообщений о двух вспышках в небе.

"Могу заверить - Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города", - отметил он.

Мэр города уточнил, что разрушения на территории Краснодара отсутствуют.

Ранее Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей ракет С-200. Средствами ПВО обе ракеты уничтожены над Азовским морем.