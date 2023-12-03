В результате нападения в Париже погиб один человек

Министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен уточнил, что еще один гражданин был ранен

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Неизвестный напал на прохожих на набережной Гренель близ Эйфелевой башни в Париже, убив одного человека и ранив еще одного, после чего был задержан полицией. Об этом сообщил министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен.

"Сотрудники полиции только что мужественно остановили напавшего на прохожих в Париже в районе набережной Гренель. Один человек был убит, еще один был ранен и получил помощь от парижской пожарной бригады. Пожалуйста, избегайте этого района", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По данным телеканала BFMTV, нападавший был вооружен ножом.