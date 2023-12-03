Цунами высотой до 40 см дошло до Японии после землетрясения на Филиппинах

Ранее сообщалось, что у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Цунами высотой до 40 см дошло до берегов Японии после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах. Об этом сообщил телеканал NHK.

Как отмечается, в 04:27 по местному времени (2 декабря 22:47 мск) волна высотой 40 см дошла до берегов острова Хатидзёдзима, которые расположены к югу от полуострова Идзу и формально являются частью столичной префектуры Токио.

Цунами меньшей силы зафиксировано и в некоторых других районах, до которых волна дошла, в том числе спустя час после Хатидзёдзимы. Там высота составила в основном 10-20 см. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Между тем предупреждение об угрозе цунами для некоторых регионов на тихоокеанском побережье Японии продолжает действовать. Синоптики предупреждают, что цунами в отличие от обычных волн обладают чрезвычайной мощностью, поскольку образуются в результате воздействия на всю толщу воды в океане. Поэтому даже невысокая волна может смывать здания и людей.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщал о толчках магнитудой 6,9, в связи с чем была объявлена угроза цунами.