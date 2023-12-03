Напавший на прохожих в Париже уже отбывал срок за подготовку теракта в 2016 году

Мужчина также имел серьезные проблемы с психикой, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Мужчина, напавший на прохожих в XV округе Парижа с ножом и молотком, уже отбывал срок за подготовку нападения в 2016 году и имел серьезные проблемы с психикой. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

"Это француз, родившийся во Франции в 1997 году в Нейи-сюр-Сен. Он известен судебным органам и был осужден на четыре года тюрьмы в 2016 году - он уже тогда готовился предпринять насильственные действия, но был вовремя задержан службой внутренней разведки DGSI, которая с тех пор следила за ним, как за человеком с сильными проблемами с психикой", - сказал Дарманен.

Он добавил, что мужчина был задержан в 2016 году и вышел из тюрьмы в 2020 году. Телеканал в свою очередь уточняет, что нападавший находился в так называемом списке S, куда французские спецслужбы заносят людей, представляющих угрозу для безопасности страны. Также задержанный ранее проходил психиатрическое лечение.

По словам Дарманена, нападавший сказал полицейским после задержания, что больше не может переживать то, что "мусульмане погибают в Афганистане и Палестине". Он также утверждал, что действовал под впечатлением от последствий израильской военной операции в секторе Газа, и обвинял Францию в пособничестве действиям Израиля.

Также министр рассказал, что после убийства германо-филиппинского туриста находившиеся поблизости патрульные практически сразу вмешались в ситуацию, однако до задержания тот успел ранить еще одного человека при помощи молотка. Второй пострадавший, по словам Дарманена, не получил серьезных травм и пребывает в состоянии шока. Полицейские дважды использовали электрошоковые пистолеты - первый выстрел попал в куртку и не смог остановить преступника, который угрожал стражам порядка, после чего его смогли остановить вторым зарядом, без применения огнестрельного оружия.

Расследование нападения поручено антитеррористической прокуратуре Франции.