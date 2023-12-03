В Набережных Челнах ликвидировали пожар в торговых павильонах

К тушению привлекали 130 человек и 40 единиц техники

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пожар в Набережных Челнах, где загорелись торговые павильоны на площади 6,8 тыс. кв. м, ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

"В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что кровля здания авторынка "Гараж-500" загорелась изначально на площади около 740 кв. м. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 18:37 мск.

Всего к ликвидации огня были привлечены более 130 человек и 40 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе МЧС, первым пожар заметил охранник при обходе территории. Он увидел дым и сообщил в пожарную охрану. Уже через пять минут подразделения МЧС прибыли на место.