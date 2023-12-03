В Перу в результате нападения на шахту погибли девять человек

По информации Министерства внутренних дел республики, еще 15 получили ранения

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 9 человек погибли и еще 15 пострадали в результате нападения вооруженных людей на шахту в провинции Патас. Об этом сообщило в субботу Министерство внутренних дел страны.

"Сегодня, 2 декабря, примерно в 01:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) группа вооруженных преступников проникла на объекты горнодобывающей компании Poderosa, расположенные в провинции Патас, регион Либертад, и вступила в столкновение с охраной компании, а также взяла в заложники четырех человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, преступники привели в действие взрывное устройство внутри рудника, в результате чего погибли 9 человек, еще 15 получили ранения. "Национальная полиция взяла ситуацию под контроль. К настоящему моменту были задержаны семь предполагаемых преступников и конфисковано оружие", - сказали в министерстве.

По данным радиостанции RPP, в организации нападения подозревают преступную группировку Tren de Aragua, зародившуюся в Венесуэле.