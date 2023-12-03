В Челябинской области мужчина напал на пассажиров автобуса

Три человека пострадали

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Пассажир автобуса Челябинск - Чесма напал на других пассажиров, трое человек пострадали, в том числе один получил резаные раны. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

"Едва не закончилась трагедией обычная поездка рейсового автобуса Челябинск - Чесма. <...> В дежурную часть <...> поступило сообщение от водителя автобуса, что в салоне транспортного средства происходит драка. <...> Первыми на 69-й км автодороги Челябинск - Троицк буквально через несколько минут прибыл экипаж областного полка ДПС. <...> Инспекторы установили, что в автобусе произошла словесная ссора, переросшая в драку, в результате которой пострадали три пассажира, в том числе одному из пострадавших причинены резаные раны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник также пытался ломать кресла и двери транспортного средства, в руках у него был предмет, "похожий на холодное оружие". Водитель вынужден был остановиться на обочине. По прибытии правоохранителей нападавший успел скрыться. "Пассажиры указали, что агрессивный мужчина примерно 50 лет пошел в сторону поселка Красногорский, полицейские вызвали для пострадавших бригаду медиков, а сами выдвинулись на поиски скрывшегося", - рассказали в ведомстве.

Предполагаемый злоумышленник был обнаружен у лесополосы и доставлен в полицию.