В КЧР на территории центра "Лунная поляна" произошел пожар в ресторане

Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в недействующем ресторане "Вкус гор" на территории административно-делового центра "Лунная поляна" в Карачаево-Черкесии на площади 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Происходит возгорание в недействующем ресторане "Вкус гор" на территории административно-делового центра "Лунная поляна". По предварительной информации, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к тушению привлечено более 50 человек и 15 единиц техники.

В 10:36 пожар локализовали.

"Лунная поляна" принадлежит туристическому району Архыз.

В новость внесены изменения (10:52 мск) - добавлена информация о локализации пожара.