В Белгородской области за сутки зафиксировали около 80 прилетов

Пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 2 декабря выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 80 различных боеприпасов, также было совершено несколько атак дронами. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 39 артиллерийских снарядов и 6 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Наумовка - три и два артиллерийских снаряда соответственно. Также в Наумовке с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Борисовском районе 2 декабря ВСУ из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок, зафиксировано пять прилетов. В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка было выпущено три минометных снаряда.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье, установлено три прилета. В Шебекинском городском округе по хутору Мухин ВСУ выпустили семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - шесть, по селу Муром - три минометных снаряда, в селе Середа с БПЛА был сброшен один осколочный боеприпас. "Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил губернатор.