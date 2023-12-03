В Челябинской области по факту нападения на пассажиров автобуса возбудили уголовные дела

Во время задержания мужчина угрожал представителю власти острым предметом

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Уголовные дела возбуждены по факту нападения на пассажиров автобуса Челябинск - Чесма в Челябинской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждены уголовные дела в отношении 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, в вечернее время 2 декабря местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в салоне междугороднего автобуса, следовавшего по автодороге Челябинск - Чесма, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, применяя насилие, а также предмет, используемый в качестве оружия, причинил телесные повреждения двум пассажирам, у одного из которых зафиксированы поверхностные резаные раны. <…> Во время задержания мужчина угрожал применением насилия в отношении представителя власти, демонстрируя острый предмет по типу ножа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жизни и здоровью пострадавших пассажиров ничего не угрожает, им оказана медпомощь.

Ранее в ГУ МВД по области сообщали, что злоумышленник сбежал с места преступления, однако был задержан спустя некоторое время.

Как уточнили в прокуратуре региона, ведомство поставило на контроль расследование уголовных дел.