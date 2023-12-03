В Коми в результате нападения медведицы пострадали два человека

Их госпитализировали

СЫКТЫВКАР, 3 декабря. /ТАСС/. Разбуженная медведица напала на бригаду лесозаготовителей в Троицко-Печорском районе Республики Коми. Два человека госпитализированы с ранами и переломами. Об этом сообщили ТАСС в Троицко-Печорском спасотряде комитета ГО и ЧС Республики Коми.

"Медведица в берлоге спала с медвежатами. Лесозаготовители шли отводить делянку, набрели на берлогу, и, видимо, разбудили ее. Двое шли впереди, двое чуть позади, медведица накинулась на первых. У одного в руках был мачете, защищаясь, он ранил медведицу. Оставшиеся двое успели завести бензопилу, ее звук испугал медведицу, она убежала. Сегодня ночью двоих пострадавших доставили в реанимацию Троицко-Печорской ЦРБ", - сообщили ТАСС в спасотряде.

По данным спасателей, сначала рабочие донесли двоих пострадавших до строительного балка в четырех километрах от места ЧП. Затем они шли 15 км до магистральной трассы, где на попутной машине добрались до связи и сообщили о ЧП экстренным службам.

"У обоих пострадавших скальпированные раны, одному медведица раздробила лицевую кость, сломала руку, у другого - укушенная рана ноги <...>. Охотоведы сейчас решают, что делать с раненой медведицей", - заключили в спасотряде.