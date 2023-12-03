В Кировском районе Донецка при сбросе боеприпаса с БПЛА пострадали два человека

В Совместном центре контроля и координации вопросов уточнили, что сброс произошел в 11:15 мск

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Две мирных жительницы получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Кировском районе Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В результате сброса ВОП с БПЛА на территории шахты им. А. А. Скочинского ранены женщины 1956 и 1963 годов рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что сброс произошел в 11:15 мск.

Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что ВСУ нанесли удар из артиллерии по Ленинскому району Донецка около цирка "Космос". По данным СЦКК, четыре мирные жительницы 1961,1984 и 1995 годов рождения, а также девочка-подросток 2009 года рождения получили ранения. Повреждены многоквартирный жилой дом и административное здание.