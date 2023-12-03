На юго-востоке Франции почти 2 тыс. домов остались без света из-за снегопада

По сведениям радиостанции France Bleu, обрывы линий электропередачи были вызваны падениями деревьев

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Около 1,8 тыс. домов остались без электричества в департаментах Савойя и Верхняя Савойя на юго-востоке Франции из-за снегопада, обрушившегося на регион в субботу. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, обрывы линий электропередачи были вызваны падениями деревьев, не выдержавших вес скопившегося на них снега.

Радиостанция отметила, что сотрудники французской компании-оператора электросетей Enedis начали работы по восстановлению электроснабжения в субботу вечером. Планируется, что подача электроэнергии возобновится в воскресенье до конца дня.