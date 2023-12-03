В Подмосковье на Новорижском шоссе из-за снегопада столкнулись 15 машин

Пострадавших нет

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием 15 автомобилей произошло на Новорижском шоссе в Подмосковье из-за скользкой дороги и снегопада. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На Новорижском шоссе произошло столкновение порядка 15 транспортных средств. Предварительно, причиной стала скользкая дорога и снегопад", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет. Движение автотранспорте на этом участке дороги затруднено.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточнили, что на 51-м км трассы М-9 "Балтия" произошло два ДТП. "По предварительное информации, водитель, управляя легковым автомобилем Datsun, не справился с управлением и совершил попутное столкновение с движущейся впереди автомашиной Audi . В результате происшествия пострадавших нет, пять транспортных средств получили механические повреждения", - сказали в пресс-службе.

Во втором ДТП водитель Suzuki не справился с управлением и столкнулся с движущемся впереди грузовым автомобилем Ford, в результате происшествия пострадавших нет, четыре машины получили механические повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение частично ограничено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.

В Московском регионе начался сильный снегопад. Согласно экстренному предупреждению Гидрометцентра РФ, в городе и по области возможны метель, усиление ветра до 16 м/с и гололедица, снежные заносы.