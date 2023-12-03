На Ставрополье в результате нападения леопарда пострадал человек

Его нейтрализовали

СТАВРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Леопард на Ставрополье напал на хозяина и сбежал из вольера. Его нашли и нейтрализовали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого управления МВД.

"Сегодня рано утром в дежурную часть ОМВД России "Георгиевский" Ставропольского края поступило сообщение от местного жителя о том, что на него напал содержащийся на территории домовладения леопард и сбежал. Сотрудниками полиции совместно с представителями охотоведческого хозяйства, МЧС и других оперативных служб незамедлительно начались мероприятия по поиску агрессивного животного. Спустя некоторое время леопард был обнаружен. Заметив людей, он попытался наброситься на них. Видя, что гражданам грозит реальная опасность, полицейский нейтрализовал леопарда, применив огнестрельное оружие", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина получил рваные раны тела.