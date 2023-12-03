В Горловке мирный житель пострадал при сбросе взрывчатки с БПЛА

Глава города Иван Приходько сообщил, что инцидент произошел в поселке Шахты 6/7

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в черте Горловки Донецкой Народной Республики, сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Приходько.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ранен мирный горловчанин в поселке Шахты 6/7", - написал Приходько.

Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, взрывоопасный предмет сброшен на территорию города с БПЛА в 15:00 мск.