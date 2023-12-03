В Донецке подросток пострадал при сбросе боеприпаса с БПЛА в Кировском районе

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что также в этом районе на территории шахты им. А. А. Скочинского пострадали женщины 1956 и 1963 года рождения

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. В Кировском районе Донецка 17-летний подросток получил ранения при сбросе взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Кировском районе по улице Патриса Лумумбы получил ранение парень 2005 года рождения", - написал Кулемзин.

Ранее глава Донецка сообщал, что ВСУ нанесли удар из артиллерии по Ленинскому району Донецка около цирка "Космос" в воскресенье. По данным СЦКК, четыре мирные жительницы 1961,1984 и 1995 годов рождения, а также девочка-подросток 2009 года рождения получили ранения. Повреждены многоквартирный жилой дом и административное здание. Также в Кировском районе Донецка на территории шахты им. А. А. Скочинского ранены женщины 1956 и 1963 года рождения, на них был сброшен боеприпас с БПЛА.