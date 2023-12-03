На Филиппинах зафиксировали не менее 14 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,6

Их магнитуда составила от 3 до 5,6 баллов

БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. Порядка 14 афтершоков магнитудой от 3 до 5,6 произошли на Филиппинах после землетрясения магнитудой 6,6 баллов. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным Agence France-Presse, начиная с субботы в результате землетрясений погибли по меньшей мере два человека. Пока нет сведений о серьезном ущербе зданиям или инфраструктуре, сообщили агентству в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В субботу на Филиппинах зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 7,5. После него угроза цунами была объявлена на юге-востоке страны, а также в Японии.