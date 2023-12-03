В полиции не подтвердили информацию о взаимосвязи убийства подростка в Иркутске с сериалом

Двух предполагаемых участников инцидента задержали

ИРКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Полиция не подтверждает информацию о взаимосвязи убийства 15-летнего мальчика на остановке в Иркутске с сериалом "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

"Оперативники межмуниципального управления МВД России "Иркутское" в максимально короткий срок задержали предполагаемого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Он пояснил, что этот сериал не смотрел. Таким образом, информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается", - говорится в сообщении.

Конфликт между подростками произошел вечером 2 декабря на остановке в Иркутске, в результате один из них погиб. Двух предполагаемых участников инцидента задержали в 200 км от областного центра, возбудили уголовное дело об убийстве. В соцсетях распространяется информация, что подросток скопировал действия из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Онлайн-премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" состоялась 9 ноября. Перед этим проект получил три награды на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на соответствие традиционным ценностям.