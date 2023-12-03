На трассе М-2 "Крым" из-за снегопада столкнулись две фуры и шесть легковушек

По предварительным данным, авария могла произойти из-за скользкой дороги

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Два ДТП с участием восьми машин, в том числе грузовиков, произошли на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье из-за сильного снегопада, один из грузовиков съехал в кювет.

Как передает корреспондент ТАСС, столкновение произошло на 55-м км трассы. В первом ДТП столкнулись шесть легковых машин и одна фура. Менее чем через 1 км - фура с правой стороны врезалась в отбойник, после чего вылетела в кювет. При этом прицеп остался на дороге.

Движение автотранспорта на участке дороге затруднено. В регионе идет сильный снег, ДТП могло произойти из-за скользкой дороги.

Ранее на Новорижском шоссе из-за непогоды столкнулись не менее 20 машин.