В Горловке один человек пострадал при обстреле со стороны ВСУ

По улице были выпущены три снаряда из ствольной артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Мирный житель получил травмы в результате обстрела Горловки Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По улице Павлика Морозова, 34, ранен мужчина 1954 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по улице были выпущены три снаряда из ствольной артиллерии калибра 155 мм.

Ранее глава города Иван Приходько сообщал, что в воскресенье в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадал еще один мирный житель.