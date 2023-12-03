Число погибших в результате наводнений в Танзании увеличилось до 47

Еще 85 человек пострадали

ПРЕТОРИЯ, 3 декабря. /ТАСС/. Не менее 47 человек погибли и 85 пострадали в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на севере Танзании. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

"Число погибших составляет 47 человек, 85 ранены", - приводит агентство слова комиссара области Маньяры Квин Сендига.

Ранее агентство Xinhua сообщило о гибели 20 человек и 70 пострадавших. Ведутся поиски пропавших.

В субботу сильные дожди обрушились на север Танзании, вызвав многочисленные оползни, которые разрушили дома и инфраструктуру области.