У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 6,9

Сведений о пострадавших не поступало

БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано неподалеку от побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 44 км к востоку от города Таго с населением около 6,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 31 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

2 декабря на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,4. После него на юге-востоке страны, а также в Японии объявили угрозу цунами. Помимо этого, сейсмологи зарегистрировали по меньшей мере 14 афтершоков магнитудой от 3,0 до 5,6.