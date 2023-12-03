На востоке Москвы произошел пожар в производственном здании

Возгоранию присвоили второй (повышенный) номер сложности

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в производственном здании на Открытом шоссе на востоке Москвы, ему присвоен второй (повышенный) номер сложности, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"По адресу: Открытое шоссе, строение 12, корпус 3, в производственном здании произошел пожар. Наблюдается открытое горение, огонь интенсивно распространяется", - сказал собеседник агентства. По его словам, горящее здание многоуровневое - имеет три и четыре этажа.

Общая площадь строения составляет 10 тыс. кв. м, площадь возгорания устанавливается. "В горящем помещении хранятся палеты, покрышки, картон", - добавил представитель оперативных служб. На место следуют около 35 пожарных расчетов, 11 из которых - автолестницы.

Позже в оперативных службах сообщили, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м.

"Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили ТАСС, что информация о пожаре поступила в 23:08 мск. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в разноуровневом двух-трехэтажном административно-производственном здании. Огнеборцы приступили к работам по тушению пожара", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС уточнили, что, по словам администрации, в здании людей нет. Информации о пострадавших не поступало. "Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечивается беспрепятственный проезд спецтехники к месту происшествия", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Стало известно, что возгорание возникло в здании завода специализированных автомобилей.

Московский завод специализированных автомобилей представляет собой многопрофильное предприятие, которое занимается разработкой и производством специализированных автомобилей, медицинских комплексов, оборудования противопожарной безопасности и является одним из ведущих производителей прицепной техники в России.