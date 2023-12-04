Пожару на заводе автомобилей в Москве присвоили третий номер сложности

Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Третий (повышенный) номер сложности присвоен пожару на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Номер пожара повышен до третьего. Интенсивность горения возрастает", - сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что в горящем здании зафиксировали обрушения. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Внутри горящего здания завода начались хлопки, происходят обрушения", - сказал собеседник агентства. При этом площадь обрушения он не уточнил.

Ранее пожару был присвоен второй номер сложности. Всего в Москве пять номеров сложности пожара.

Позже в оперативных службах ТАСС сообщили, что площадь пожара выросла в два раза - до 2 тыс. кв. м.

"Площадь пожара выросла до 2 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожар происходит на 1 тыс. кв. м.

Движение по Тюменскому проезду на западе Москвы перекрыли в связи с возгоранием в здании завода автомобилей на Открытом шоссе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В связи с возгоранием в производственном здании по адресу: Открытое шоссе, 12с2, перекрыто движение по Тюменскому проезду", - говорится в публикации.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.