Житель Горловки в ДНР пострадал в результате обстрела ВСУ

По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, он 2004 года рождения

ДОНЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. Мирный житель Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

"В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны украинских бандформирований ранен мирный горловчанин", - написал Приходько.

В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщается, что при обстреле в Никитовском районе пострадал горловчанин 2004 года рождения.